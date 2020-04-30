Кабмин решил заработать на украинцах, которые вкалывают за границей, и «попутал берега»

Такое мнение на своей странице высказал руководитель «Харьковского антикоррупционного центра», депутат облсовета Дмитрий Булах.

Он опубликовал скрин материала о том, что правительство, со слов главы Кабмина Дениса Шмыгаля, готово к переговорам с европейским государствами, которые выразят желание официально пригласить украицев на сезонные работы.

«Мы не в рабстве и даже не подданные, мы - граждане и право на выезд за границу нам гарантировано Конституцией. Что значит готовы к переговорам, б**? Что за условия? Каждый отдельный индивид собственник своей жизни и своего тела, вы к нему отношения не имеете никакого. Ау! Вы там с дуба рухнули, что ли?», – негодует Булах.

Он интересуется, уж не хочет ли правительство снова «заработать». В этот раз в поле зрения чиновников попали люди, которые пашут на чужбине, чтобы прокормить свои семьи.

«Действительно, такие миллиардные потоки пропадают. Пусть дяде занесут копеечку и все поедет. Я угадал?», – пишет депутат.

Булах пояснил, почему чиновникам не следует делать то, что они декларируют:

«Одна проблема - вы к этим людям никакого отношения не имеете и вы уже малость ох*ели постоянно вылазить за рамки полномочий».

Напомним, украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление.

Как сообщала Politeka, украинцев вывозят спасать Польшу, появилось срочное приглашение.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, когда они смогут полететь в Европу: что важно знать.