На этой неделе харьковчан ждет весь ассортимент небесной канцелярии – от заморозков до +24 градусов

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 27 апреля синоптики обещают днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

Воздух днем прогреется до +10 +15 градусов по области, по городу +11 +13.

Во вторник, 28 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью температура от одного до шести градусов тепла, на поверхности почвы заморозки от нуля до минус трех градусов.

Днем воздух прогреется до 11 – 16 градусов выше нуля.

Среда, 29 апреля, ожидается без осадков, с переменной облачностью. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха – от двух до семи градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки от нуля до минус трех градусов. Днем потеплеет до 16 – 21 градусов.

Последний рабочий день недели, 30 апреля, также обойдется без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5 +10 градусов, днем воздух прогреется до +24 градусов.

Ранее мы сообщали, что из-за изменений климата в Украине могут появиться пустыни и полупустыни. Такое мнение озвучил кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич. По его словам, в зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. В этих областях постоянно держится антициклон.

Мы также писали, что из-за изменений климата в Украине могут появиться пустыни и полупустыни. Такое мнение озвучил кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

По его словам, в зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. В этих областях постоянно держится преобладает антициклон.

Он обратил внимание на то, что катастрофическая ситуация сложилась на юге Одесской области, в городе Измаил, поскольку прошлый год там оказался рекордно сухим, и с начала 2020 года обильных дождей также не было.

Напомним, люди в ужасе наблюдали за гигантской «дырой» в небе: очевидцы сняли аномалию на видео.

Как сообщала Politeka, активность Солнца зашкаливает: ученые сделали важное предупреждение.

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