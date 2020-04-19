В Харькове и области качество воздуха резко упало и местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание

19 апреля на Пасху, решение пожарить шашлыки даже в собственном дворе оказалось пыткой для харьковчан из-за ядовитого смога. Так, качество воздуха в Харькове резко снизилось – экспертная оценка показывает наличие в воздухе до 207 единиц твердых частиц, а горизонт со всех сторон с самого утра затянуло непроглядным дымом. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные международного сервиса по отслеживанию качества воздуха Waqi.info.

Так, в сети опубликовали кадры с трубы на Тэц-5 возле рынка Лоск с заявлением ГСЧС. Отмечается, что в Харьковской области нет пожаров, которые могли бы вызвать столь плотный и едкий смог.

Местные жители отметили, что воняет гарью и на Алексеевке, а также, что это могут быть пожары на Житомирщине или Чернобыльские пожары аукнулись на Харьковщине.

Отметим, что в Харькове днями ранее произошли лесные пожары, которые чуть не подожгли АЗС и ТЭЦ-5. В течение 24 часов выгорело 35,5 га растительности на открытых территориях. Горел сосновый лес в пгт Солоницевка, а также сгорели частные постройки в городе Изюм и других населенных районах города.

Напомним, что в Житомирской области во время пожара огонь перекинулся населенные пункты. В результате пожара сгорели 39 дачных строений. Более 50 человек эвакуировали в соседние села.

Напомним, что появился новый очаг пожаров в Украине, ядовитый смог накроет три области.

Как ранее сообщала Politeka, появились кадры из эпицентра нового пекла в Украине, и это не Чернобыль

Также Politeka информировала, что ядовитый дым накрыл Киев: сколько продлится опасность, прогноз синоптиков неутешительный.