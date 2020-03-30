Потепление наметится только к концу недели

Новая неделя принесет резкое похолодание, и капризы погоды харьковчане ощутят в полной мере уже во вторник

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Понедельник, 30 марта, еще радует теплом, но будет облачно с прояснениями. Днем возможны небольшие дожди. Ветер северный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2 +7, днем – от +12 до +17 по области и +14 +16 по городу.

В вторник, 31 марта, температура воздуха начнет постепенное понижение: ночью будет от +2 до +3, днем – всего +4 +9 градусов выше нуля. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем – без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

А вот апрель начнется с существенного понижения температуры. По прогнозам синоптиков, в среду, 1 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -3 -8 градусов мороза, днем потеплеет до +3 +8.

В четверг, 2 апреля, ночью похолодает до девяти градусов мороза, днем – потеплеет до +9. Переменная облачность, без осадков Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Последний рабочий день недели возьмет курс на потепление. В пятницу, 3 марта, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха от одного до шести градусов мороза ночью и +7 +12 – днем.

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Веры Балабух, на фоне изменения климата во всем мире уже в мае на территории Украины ожидается сильная засуха.

При этом в апреле метеорологи прогнозируют преимущественно теплую весеннюю погоду с температурой в диапазоне от +10 +12 градусов.

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