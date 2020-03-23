Новая неделя отметится в Харькове существенными скачками температуры из минуса в плюс

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

В понедельник, 23 марта, синоптики обещают переменную облачность, без осадков, на дорогах местами гололед. Ветер северо—восточный, 9-14 метров в секунду. Температура по области днем – от нуля до пяти градусов выше нуля, по городу – 1 – 3 градуса тепла.

Во вторник, 24 марта ветер сменится на юго-восточный, 7-12 метров в секунду, а температура ночью опустится до 3 – 8 градусов мороза, днем прогреется до 1 – 6 градусов выше нуля. Малооблачно, без осадков.

25 марта, в среду синоптики обещают такую же погоду, как и во вторник, только немного потеплеет: ночью столбики термометров опустятся до 2 – 7 градусов ниже нуля, а днем потеплеет до 4 – 9 градусов со знаком плюс. Малооблачно, без осадков.

В четверг, 26 марта, продолжится потепление. Температура воздуха ночью ожидается от четырех градусов мороза до одного градуса тепла, а днем воздух прогреется до 9 – 14 градусов выше нуля. Переменная облачность, без осадков.

Пятница, 27 марта, принесет переменную облачность без осадков, ветер восточный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха – от двух градусов мороза до трех тепла, днем +10 +15.

Ранее мы писали, что народные синоптики обещают приход климатического лета в Украину уже в мае. Последний месяц весны будет сухим и жарким, а вот лето будет дождливым. Согласно прогнозам, в июне и августе будет дождливо. А вот в июле будет благоприятная погода для путешествий по Украине. Осень, по убеждению народных синоптиков, в этом году начнется вовремя. Уже с начала сентября похолодает.

Отметим, что осень и зима 2019 года были на удивление теплыми. За всю зиму в Украине так и не выпал серьезный снег. Такие климатические изменения связывают с глобальным потеплением. По всему миру меняется климат. Не обойдет это стороной и Украину.

Напомним, что появился лунный посевной календарь на апрель 2020: шпаргалка для фермера и садовода.

Как писала Politeka, "климат изменится до неузнаваемости": синоптики ошарашили прогнозом, "в Киеве начнет процветать...".

Также Politeka сообщала, что магнитные бури не пощадят украинцев: названы даты удара.