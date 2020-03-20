Тех, кто на выходных решил уединиться на природе, выбравшись из надоевших четырех стен, погода не порадует особым теплом и солнцем

На выходных в Харькове и области ожидается сырая и прохладная погода, передает Politeka со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 21 марта, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем местами небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от одного до шести градусов тепла, днем – от восьми до 13 выше нуля.

В воскресенье, 22 марта, облачная погода. Синоптики обещают небольшой снег и даже мокрый снег.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха на протяжении суток – от одного до шести градусов тепла.

Ранее мы рассказывали о том, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны. Об этом рассказала глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Напомним, два мощных циклона захватили украинский регион: синоптики сообщили о последствиях

Как сообщала Politeka, стихия продолжит наступление, расслабляться рано: синоптики сообщили, чего ждать

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