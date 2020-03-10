В Харькове метеорологи зафиксировали уже 5 температурных рекордов за всю историю города

Об этом рассказала заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко, сообщает «СК».

Так, 8 марта температура воздуха поднялась до 17,1 градусов, значительно превысив температуру в этот день 2017 года на 12,3 градусов, когда эксперты зафиксировали температурный рекорд в Харькове.

9 марта максимальная температура в регионе еще поднялась до 18,6 градусов тепла. Предыдущий температурный максимум в 13 градусов также был записан в 2017 году.

Всего, по состоянию на 10 марта, в этом месяце специалисты регионального центра зарегистрировали пять температурных рекордов.

Напомним, что первый температурный рекорд марта в Харьковском регионе в этом году был зафиксирован 1 марта. Тогда воздух в Харькове прогрелся до плюс 9,7 градуса. Предыдущий рекорд этого дня составлял плюс 9 градусов в 2016 году.

4 марта, когда харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках, температура поднялась еще выше. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов. Максимальная температура после полудня составила 16,7 градуса выше нуля.

Предыдущий рекорд был в 1995 году, когда 4 марта температура составила плюс 16,2 градуса.

Также мы писали, что в Киеве также был зафиксирован температурный рекорд. Так, во вторник, 3 марта после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, подобной температуры не было 23 года.

Предыдущий рекорд для этого дня 1997 года превышен на целых полтора градуса.

В обсерватории сказали, что благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году.

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