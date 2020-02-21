Бешеный кот отправил в больницу двух жительниц областного центра

В Основянском районе Харькова из-за животного, у которого выявили бешенство, ввели карантин, сообщает издание «Город Х».

Домашний кот, который не был привит от бешенства, заболел опасным недугом 5 февраля. Через несколько дней он укусил свою хозяйку, а на следующий день его жертвой стала случайная прохожая.

Через две недели владелица животного нашла его труп на улице и передала его специалистам для исследования. Экспертиза показала, что кот был болен.

Со вчерашнего дня противоэпизоотическая комиссия установила карантин в части Основянского района. Подконтрольная зона ограничена Симферопольским шоссе, рекой Уды, ул. Осиповского, ул. Надборной, въездом Змиевским, ул. Моршанской и въездом Циолковского.

Сотрудники ветеринарной службы обходят дома, чтобы узнать, кто еще подвергался атаке бешеного животного, а также проводят вакцинацию котов и собак в этом районе.

По информации издания, в прошлом году в Харьковской области было зафиксировано 37 выявленных случаев бешенства животных, а в позапрошлом – 109. В 2018 году среди них были 49 кошек, 29 собак, 10 голов крупного рогатого скота и две – мелкого, 15 лис, две енотовидные собаки и две куницы.

За первые две недели 2020 года специалисты задокументировали шесть случаев бешенства: четыре в Дергачевском районе и по одной бешеной кошке выявили в Золочевском и Харьковском. В результате нападения больных животных пострадали 11 человек.

Медики отмечают, что бешенство остается основной угрозой для человека, и единственным методом защититься от него являются прививки пострадавшим. Назначает их квалифицированный врач. Чем раньше начать курс, тем ниже вероятность серьезных последствий после укуса бешенной собаки или другого животного в дальнейшем. В 2018 году антирабические прививки были назначены 690 пострадавшим. Отказались от них 19 человек, еще шестеро самостоятельно прервали курс лечения.

Напомним, впервые на видео попало животное, о котором слагают легенды.

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