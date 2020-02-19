В Купянском районе Харьковской области без вести пропала 59-летняя женщина
Татьяна Васильевна Харитонова ушла из своего дома в селе Староверовка 15 февраля около двух часов дня. По словам очевидцев, вместе с ней были две женщины ромской национальности. После этого она не дает о себе знать.
Об этом сообщает издание «Город Х».
Приметы Татьяны Харитоновой: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, коротко стриженная, волосы русые.
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Была одета в черный плащ, синие джинсы, черную кофту, черную шапку, замшевые сапоги.
У нее есть особая примета – пять передних зубов желтого цвета.
Если кому-то что-то известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам: 093-316-58-81, 102 либо другим удобным способом.
Ранее мы рассказывали, что 15-летняя харьковчанка Алина Гончар ушла гулять 16 февраля и до сих пор не вернулась домой.
О пропаже дочери в полицию сообщили родители девочки, которые проживают в Московском районе города. Алине на вид 16 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, карие глаза.
Была одета в красный пуховик, белый свитер, черные брюки, сапоги и шапку с бубоном.
Особая примета – ногти на руках выкрашенные в белый цвет.
Если кому-то что-то известно о местонахождении Алины, просьба сообщать по телефонам (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102.
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