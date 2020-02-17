Осадков в ближайшее время не предвидится

Весна, пусть и не календарная, снова воцарится в Харькове и регионе на этой неделе

Сравнительно небольшой мороз ночью и до пяти - восьми градусов тепла днем – такой будет погода на этой неделе, передает Politeka со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Первый день недели отметится порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до семи градусов тепла по области, по городу – до пяти. На дорогах местами гололед. Осадков не предвидится.

Во вторник, 18 февраля, переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололед, ветер южный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до пяти градусов мороза, днем – 3 – 8 градусов тепла.

В среду, 19 февраля, синоптики обещают переменную облачность без осадков. На дорогах местами гололед. Температура воздуха ночью – от трех градусов мороза до двух тепла. Ночью воздух прогреется до восьми градусов выше нуля.

В четверг, 20 февраля, погода будет практически такой же, как и в среду, лишь днем похолодает на три градуса, и температура воздуха прогреется до +5.

В пятницу, 21 февраля, погода полностью «скопирует» четверг.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые из Бразилии зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде — температура воздуха впервые поднялась до 20,75 °C. Это произошло 9 февраля на острове Сеймур. Климатологи считают такую температуру аномальной. Вместе с тем Всемирная метеорологическая организация пока что не подтвердила новый рекорд. Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде.

Мы также писали, что глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская утверждала, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на расклад жизни в стране.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Она уточнила, что морозы в Украине и снегопады могут нагрянуть даже весной, как это уже было 23 марта 2013 года.

Напомним, зима отменяется, новая погодная аномалия накроет Украину.

Как сообщала Politeka, мощный циклон атакует Европу, погода в Украине снова удивит.

Также Politeka сообщала, что аномальная весна нанесет неожиданный удар по украинцам.