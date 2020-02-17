15-летняя Алина Гончар ушла гулять накануне и до сих пор не вернулась домой

О пропаже дочери в полицию сообщили родители девочки, которые проживают в Московском районе города, передает «Город Х».

Алине на вид 16 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, карие глаза.

Была одета в красный пуховик, белый свитер, черные брюки, сапоги и шапку с бубоном.

Особая примета – ногти на руках выкрашенные в белый цвет.

Если кому-то что-то известно о местонахождении Алины, просьба сообщать по телефонам (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102.

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