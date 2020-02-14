В Харькове на 66-м году оборвалась жизнь доктора биологических наук, профессора ХНУ им. Каразина Виктора Токарского

Причиной смерти ученого стала продолжительная болезнь, передает KHARKIV Today.

2 февраля професору, который длительное время был хранителем сурка-синоптика Тимки, предсказывающем, какой будет весна, исполнилось 65 лет, а 14 февраля его не стало.

В университете, где работал мужчина, потрясены его смертью. О прощании с ученым сообщат дополнительно.

С 2004 года Токарский был опекуном Тимки, степного сурка, который предсказывал приход весны всей Украине. Сначала в его попечении находился Тимка-первый, затем Тимка-второй. В прошлом и в этом году Тимку-третьего будила дочь профессора Надежда Токарская.

По словам заместителя директора Двуречанского парка Андрея Тупикова, этот человек был добрым, искренним, отзывчивым и внимательным к мелочам. Он никогда не отказывал в помощи тем, кто к нему обращался. Всю жизнь Токарский посвятил изучению степного сурка, который является одним из самых ценных степных животных. Кроме того, именно его усилиями был создан Двуречанский национальный природный парк.

Как известно, 2 февраля харьковский сурок Тимка дал свой прогноз на весну. Так, в марте ожидаются заморозки, а весна придет в апреле.

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