14 февраля во всем мире отмечается День святого Валентина, и в Харькове также царит праздничная атмосфера
С самого утра город заполонили молодые и не очень люди с цветами, грушками и прочими сюрпризами, которые получили либо же несут в подарок своим любимым.
А вот сайт 057.ua порадовал буквально каждого жителя города набором очень оригинальных «валентинок». Авторы сумели метко показать, что же значит настоящая любовь по-харьковски.
«Ты кнопка, б***ть, от моего сердца,», – гласит картинка с изображенным на ней мэром города Геннадием Кернесом. А фраза о кнопке стала крылатой после одной из сессий горсовета, на которой острый на язык городской голова приструнил депутата.
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Поздравления с Днем святого Валентина по СМС: красивые слова и валентинки на 14 февраля
«Доверяй мне, как харьковчане делам», – еще одна отсылка к мэру города и его партии «Доверяй делам».
«От тебя сносит крышу, как харьковские трамваи с рельсов», – гласит очередная «валентинка», намекая на то, что «дрифты» общественного транспорта в Харькове – такая же вечная тема, как и любовь.
«Я готов за тебя бороться, как Кернес за Жукова». Услышав такую фразу, любая харьковчанка поверит в искренность чувств воздыхателя, потому что то, с каким рвением Геннадий Кернес отстаивает имя маршала в городе, говорит о преданной и беззаветной любви.
Еще один перл – «Я жажду тебя, как Кернес третьего срока на посту мэра». Ну вот как после таких слов можно не поверить в искренность слов поклонника (ну или поклонницы)?
И еще несколько иллюстраций настоящей любви.
Напомним, как поздравить на День святого Валентина 2020.
Как сообщала Politeka, день святого Валентина: подарки и поздравления на 14 февраля.
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