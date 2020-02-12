В одном из частных детсадов Харькова воспитатели не уследили за трехлетним мальчиком, и ребенок покинул территорию учреждения

Об инциденте, который произошел на Северной Салтовке, сообщает издание «Город Х».

По информации журналистов, воспитатель повела на прогулку восемь детей, однако в какой-то момент их осталось только семеро. Трехлетний Святослав пошел гулять по району.

Как рассказала мама мальчика Екатерина Посохова, когда воспитатель бросилась на поиски малыша и нашла его, он уже успел перейти несколько внутриквартальных дорог, которые хоть и более безопасны, но машины там тоже ездят.

Пока воспитательница искала пропавшего Святослава, остальные дети оставались на улице сами, без присмотра.

«А это открытая территория – без забора. Ребенок несколько часов находился в сильном стрессе, рыдал. «Тетя» на него сильно кричала. Но я узнала об этом нескоро», – добавила Посохова. О том, что Святослав сбежал, ей рассказали не в садике, а совершенно посторонние люди, ставшие свидетелями инцидента. Они увидели, как малыш скрылся за углом, и уведомили сотрудницу детсада.

Мать мальчика не меньше возмутило и объяснение инцидента. Как рассказала ей воспитатель, она была занята другим ребенком и краем глаза видела Святослава на большой горке.

«Горка – это очень высокий игровой комплекс, на котором, выходит, ребенок 3 лет находился без присмотра. У ребенка испуг. Воспитателя теперь боится, идти туда больше не хочет», – констатирует женщина.

В случившемся руководство детсада обвинило мать мальчика, заявив, что нечего водить к ним ребенка, который может убежать.

Екатерина попросила вернуть оставшуюся сумму и забрала сына. По ее словам, знакомые говорят, что побеги там случаются регулярно.

Юрист Владимир Луговой советует в таких случаях родителям обратиться к руководству детского сада с устным или письменным заявлением и потребовать провести проверку, по результататм которой к дисциплинарной ответственности должен быть привлечен воспитатель.

Если же руководство никак не отреагировало на обращение родителей, тогда можно идти и писать заявление в полицию. В свою очередь правоохранители выяснят, насколько четко выполняются в саду должностные инструкции и правила внутреннего распорядка, есть ли в случившемся вина заведующей.

Напомним, в Раде возьмутся за дошкольное образование.

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