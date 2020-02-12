В Харькове уже пятый день ищут пропавшего юношу

О том, что Артур Каспаров 7 февраля вышел из дома, и с тех пор связь с ним пропала, сообщили в социальных сетях, передает Politeka.

По имеющейся информации, мать парня обратилась в полицию с просьбой помочь найти сына, поскольку его телефон отключен, и где может быть Артур, она понятия не имеет.

Всех, кто может что-то знать о местонахождении юноши, просьба сообщить по телефону (095) 494 82 24.

Ранее мы рассказывали о том, в Харькове из детской больницы №19 сбежал 15-летний Вячеслав Еремин. Ситуацию с побегом усугубляет тот факт, что он страдает психическим расстройством.

О пропаже подростка сообщили врачи больницы на Большой Панасовской, где Славик Еремин проходил обследование с 6 февраля.

Он может быть в районе ТРЦ «Украина», станций метро «Студенческая» и «Академика Барабашова».

Приметы: был одет в оранжевую футболку, черные брюки, темную куртку и белые кроссовки.

В полиции просят всех, у кого есть какая-либо информация о разыскиваемом, сообщить об этом по телефонам (057) 712-50-22 - дежурная часть, (095) 659-73-95 - ювенальная превенция (Карина Владимировна) или 102.

Мы также писали о том, что 14-летний подросток пропал на Киевщине, и на данный момент связи с ним нет. Дмитрий Бойченко – житель села Большая Снитинка Фастовского района Киевщины ушел из дома по улице Медовой 5 февраля в пять часов вечера, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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