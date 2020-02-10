В апреле в Украине стартует весенний призыв в армию

Юноши, которым исполнилось 18 и 19 лет, получат отсрочку, однако такая поблажка – только на весенний призыв – 2020, передает «Город Х».

На воинском учете на Харьковщине сейчас около шести тысяч парней этого возраста. Отсрочку они получили из-за того, что эксперты раскритиковали указ Минобороны о снижении призывного возраста, мотивируя свое недовольство тем, что 18-летние украинцы уступают в физическом плане 20-летним.

После полемики, которая разгорелась вокруг указа МО, в украинские военкоматы пришли разъяснительные письма с рекомендациями касательно весенней призывной кампании. В частности там прописано, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

«Если призывники этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия. На время проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций», – говорится в письме.

Всего в военкоматы региона во время весеннего призыва для освидетельствования должны явиться около восьми тысяч человек.

Ранее мы писали о том, что в Киеве разгорелся скандал из-за того, что 12-летнему мальчику прислали повестку в армию. Об инциденте в сети сообщила мать ребенка. По ее словам, повестку передали через дворника, который, очевидно, был не в курсе о реальном возрасте «призывника».

Напомним, в Минобороны придумали, как содрать копейку с украинцев по новому закону.

Как сообщала Politeka, глава Генштаба назвал самое слабое место ВСУ: "каждый второй не может...".

Также Politeka писала, что Зеленский неожиданно изменил возраст призывников, этого многие боялись.