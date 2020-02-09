Подросток пропал после побега из детской больницы в Харькове

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

В Харькове из детской больницы №19 сбежал Вячеслав Еремин.

Отмечается, что у 15-летнего подростка есть психическое расстройство. В больницу обратились врачи мальчика, которые и сообщили о побеге несовершеннолетнего с отделения. В больнице на Большой Панасовской Славик Еремин проходил обследование с 6 февраля.

Он может быть в районе ТРК "Украина", станций метро "Студенческая" и "Академика Барабашова".

Приметы: был одет в оранжевую футболку, черные брюки, "светло-черную" куртку и белые кроссовки.

В полиции просят всех, у кого есть какая-либо информация о разыскиваемом, сообщить об этом по телефонам (057) 712-50-22 - дежурная часть, (095) 659-73-95 - ювенальная превенция (Карина Владимировна) или 102.

Напомним, что 13-летний Александр Москаленко ушел из дома 3 февраля, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. На вид мальчику 12-13 лет рост 155 см. Волосы светло-русые по бокам выбриты, спереди большая челка, худощавого телосложения.

Был одет Саша в серую кофту с капюшоном, темно синий рюкзак, черные спортивные штаны, рыжие ботинки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении школьника, полиция просит сообщить по телефону "102".

Ранее мы сообщали, что в Дарницком районе Киева пропала без вести 20-летняя Столяр Анастасия Сергеевна со своим 3-летним сыном Столяром Иваном Дмитриевичем.

Они вышли из дома 31 января и не вернулись.

Мальчику на вид 3-4 года, волосы светло-русые коротко стриженые, худощавого телосложения, рост 95-105 сантиметров.

Также мы писали, что 14-летний подросток ушел из дома на Киевщине, и на данный момент связи с ним нет.

Дмитрий Бойченко – житель села Большая Снитинка Фастовского района Киевщины ушел из дома по улице Медовой накануне, 5 февраля, в пять часов вечера, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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