Скандальная российская певица и ярая фанатка «Л/ДНР» Юлия Чичерина опубликовала фото с известным боевиком

На своей странице в Instagram она поделилась снимком, на котором позирует вместе с абхазским террористом Ахрой Адвизбой, и поздравила его с днем рождения, назвав "абхазским братом", передает Politeka.

Самое интересное, что фото с бывшим главарем боевиков сделано на фоне дорожного указательного знака, на котором написаны названия Харькова, Славянска, Запорожья и Мариуполя.

«Герой ДНР» и певица, известная своей поддержкой террористов Донбасса, сидят в дорогом BMWс кожаным салоном, при этом за рулем Адвизба, который смотрит на Чичерину, а она – на него.

Скорее всего, снимок сделан в период с 2014 по 2015 год, когда «Абхаз» воевал на востоке Украины. Сейчас у него – другой фронт. Он стал одним из организаторов «госпереворота» в непризнанной республике Абхазия.

Ахра Адвизба (позывной «Абхаз») приехал воевать против украинцев на Донбасс в 2014 году. Он возглавил интернациональный отряд, батальон, затем бригаду "Пятнашка", которую сам создал. В феврале 2015 стал «героем ДНР».

В 2017 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах в Народное собрание республики Абхазия от первого сухумского избирательного округа, но не набрал достаточного количества голосов. У него пятеро сыновей, старшему из которых 11 лет, младшему три года.

Что же касается Юлии Чичериной, то буквально недавно она разразилась новым бредом в сторону Украины и призвала артистов перестать ездить в эту страну. Одиозная певица считает, что своими концертами они якобы спонсируют и оказывают поддержку «убийствам мирного населения».

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.