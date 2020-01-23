Ухудшение погодных условий уже ближайшей ночью повлияет на безопасность дорожного движения на Харьковщине

По прогнозам синоптиков, в ночь на 24 января ожидается мороз, поэтому на дорогах региона возможен гололед, передает KHARKIV Today.

В связи с ухудшением погоды правоохранители просят водителей включать ближний свет, соблюдать скоростной режим и ни в коем случае не выполнять рискованные маневры на скользкой дороге.

Также в полиции рекомендуют автовладельцам не нарушать правила парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Водителей, который столкнутся в дороге с трудностями, просят звонить на «102» или в аварийные службы.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, ночью 24 января ожидается 3-8 градусов мороза, а днем температура поднимется до -2 +3.

Существенных осадков пока не прогнозируют, а вот гололед местами может быть. Также ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Ближайшие осадки синоптики обещают 25 января. В субботу возможны мокрый снег и дождь. При этом ночью температура будет колебаться от трех градусов мороза до двух тепла, а днем поднимется до четырех градусов выше нуля.

Ранее мы писали, что Леонид Горбань, который довольно точно дает прогнозы на длительные промежутки времени, рассказал о том, какой будет весна 2020 года в Украине.

После теплой осени и достаточно мягкой зимы украинцев ждет очень неприятная весна с морозами и засухами к концу сезона. Горбань прогнозирует, что к концу марта нас ждут сильные морозы, в апреле будет холодно и сыро, как осенью, а в мае станет настолько жарко, что наступит засуха.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась».

Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился пугающий прогноз.

Также Politeka писала, что погода даст передохнуть украинцам, синоптики огорошили прогнозом.