Ухудшение погодных условий уже ближайшей ночью повлияет на безопасность дорожного движения на Харьковщине
По прогнозам синоптиков, в ночь на 24 января ожидается мороз, поэтому на дорогах региона возможен гололед, передает KHARKIV Today.
В связи с ухудшением погоды правоохранители просят водителей включать ближний свет, соблюдать скоростной режим и ни в коем случае не выполнять рискованные маневры на скользкой дороге.
Также в полиции рекомендуют автовладельцам не нарушать правила парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.
MARUV ошеломила ночным отдыхом в прозрачном платье: "Как морская сирена"
Любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" ошеломила грубым выпадом: "куриная жо..."
Бывшего мужа Собчак бросили перед свадьбой, стали известны пикантные детали: «Максим любил..»
"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
Водителей, который столкнутся в дороге с трудностями, просят звонить на «102» или в аварийные службы.
Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, ночью 24 января ожидается 3-8 градусов мороза, а днем температура поднимется до -2 +3.
Существенных осадков пока не прогнозируют, а вот гололед местами может быть. Также ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Ближайшие осадки синоптики обещают 25 января. В субботу возможны мокрый снег и дождь. При этом ночью температура будет колебаться от трех градусов мороза до двух тепла, а днем поднимется до четырех градусов выше нуля.
Ранее мы писали, что Леонид Горбань, который довольно точно дает прогнозы на длительные промежутки времени, рассказал о том, какой будет весна 2020 года в Украине.
После теплой осени и достаточно мягкой зимы украинцев ждет очень неприятная весна с морозами и засухами к концу сезона. Горбань прогнозирует, что к концу марта нас ждут сильные морозы, в апреле будет холодно и сыро, как осенью, а в мае станет настолько жарко, что наступит засуха.
Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась».
Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился пугающий прогноз.
Также Politeka писала, что погода даст передохнуть украинцам, синоптики огорошили прогнозом.