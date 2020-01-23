После 28 января украинцы не смогут свободно смотреть 23 развлекательных канала, потому что их сигнал будет закодирован

В список попали Новый канал, СТБ, М1 и М2, «Украина», «НЛО ТВ», ICTV, К1, К2, «1+1», «2+2» и другие, передает Politeka. Бесплатными останутся «Первый», «Культура», «Рада», UA TV.

Решение закодировать телеканалы медиагруппы объяснили тем, что это позволит решить вопрос с авторскими правами. Мол, если каналы платят за лицензированный контент только для территории Украины, то и транслировать его должны в пределах страны.

Также они ссылаются на то, что закодированные спутниковые каналы – требование провайдеров, поскольку это поможет бороться с пиратством.

Поэтому, чтобы и дальше продолжать смотреть эти каналы, украинцам придется покупать специальный тюнер и ежемесячно платить за просмотр.

Однако экс-гендиректор Харьковской областной государственной телерадиокомпании Сергей Гулевский переживает, что украинцы выберут другую альтернативу.

«Большинство людей, которые пользуются спутниковым телевидением, перестроятся на другие каналы. А мы знаем какие - это российские каналы, которых очень много в свободном доступе. Причина в том, что у большинства людей недорогие тюнеры, на которых даже не предусмотрено платное телевидение. Поэтому люди будут просто перепрограммировать свои тюнеры, перенастраивать антенны, но платить они не будут», – рассказал эксперт «Город Х».

То, что он прав, подтверждают и комментарии харьковчан, которые отвечают, что все интересующее их смотрят в интернете, а за дополнительный тюнер платить они не настроены.

Напомним, сколько каналов в Украине удалят навсегда.

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