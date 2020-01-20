Вопросов больше, чем ответов

На улицах Харькова заприметили автомобиль, который сразу же привлек повышенное внимание

Фотография необычного ВАЗа появилась в соцсетях и вызвала небывалый ажиотаж, передает Politeka.

А все потому, что изделие российского атвопрома снабжено элементом, изначально не предусмотренным конструкцией машины. Справа под габаритами внимательные очевидцы заприметили две розетки.

«У Теслы появился серьезный конкурент- "Жигулесла"))», – подписали фото в группе «Типичное ХТЗ».

Пользователи не замедлили с шутками по этому поводу, не забыв упомянуть «отца» легендарного электрокара Tesla.

«Это для прогрева движка))», «Это походу для поездки по двору с переноской для зарядки аккумулятора))», «ЭлектроЖигульМобиль», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный хулиган на автозаправке в Харькове сломал зеркало на чужом внедорожнике. Действия злоумышленника зафиксирована камера видеонаблюдения. Судя по записи, мужчина был изрядно подвыпившим, поскольку еле стоял на ногах.

Теперь хозяин поврежденного авто просит у пользователей соцсетей помощи в поиске хулигана. Сумма причиненного ущерба не разглашается.

Мы также рассказывали, что в Киеве хулиганы по ночам начали прокалывать колеса припаркованным автомобилям. Неизвестные мстители порезали колеса в 30 авто.

А в Харькове компания ничем не занятых подростков устроила погром в одном из дворов, где стояли припаркованные автомобили. Мальчишки лет 11-15 ломали дворники, а когда увидели, что их хулиганские действия снимают на камеру, побили автору записи задние фары.

Напомним, боевики подвергли жителей ОРДО новому унижению.

Как сообщала Politeka, в Украине вводят новый налог на авто.

Также Politeka писала, что водитель Tesla довел до истерики украинцев.