В Харькове снова активизировались воры всех мастей, а двое из них умудрились засветиться на видео в соцсетях

В городских пабликах появилась запись ЧП, которое произошло на станции метро «Героев Труда». Прохожие заметили и задержали воришку, а тот, пытаясь убежать, распылил газовый баллончик. Однако удрать у злоумышленника не получилось: его скрутили и вызвали полицию.

Соответствующее видео появилось в группе «ХС Харьков».

👮🏻‍♀️ В метро Героев труда поймали воришку. При попытке побега он распылил газовый баллончик. Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 10. Januar 2020

А вот второму преступнику повезло больше, если можно так сказать. В магазине «Свіжина» на Алексеевке этот товарищ тихонько свистнул телефон, который продавец оставила без присмотра, и покинул место преступления. Правда, все записала видеокамера, и есть надежда, что нечистого на руку мужчину поймают и привлекут к ответственности.

Очередное идеальное преступление 🥴 ⠀ 📍 магазин “Свiжина” на Алексеевке Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 10. Januar 2020

Ранее мы рассказывали, что в Харькове прохожие уже не раз ловили преступников. Так, в соцсетях опубликовали видео, на котором несколько мужчин удерживают гражданина, который попался на краже. Он хотел поживиться золотой цепочкой харьковчанки, но не учел, что неравнодушные очевидцы помешают ему удрать с добычей.

Злоумышленника окружили несколько крепких мужчин и удерживали до тех пор, пока не приехала полиция.

На Армейской братишка сорвал цепочку у женщины и пытался скрыться, но был задержан прохожими. Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 13. Juni 2019

На записи видно, как вор пытается удрать, возмущается и злится. Однако к месту происшествия подтянулись еще больше людей, окончательно похоронив его надежды скрыться до приезда полиции. Что же касается последней, то за кадром слышно, как кто-то говорит, что правоохранителей вызывали уже три раза.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

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