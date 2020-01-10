Экскурсионная поездка во Львов закончилась для харьковских школьников серьезными неприятностями

Ночью 10 января пятеро детей в возрасте от 11 до 15 лет попали в больницу в состоянии средней тяжести, сообщает KHARKIV Today.

По информации издания, накануне дети обедали в кафе «Перша Гуральня» в центре Львова на площади Рынок,30. Они ели борщ со сметаной, картофельное пюре, куриные отбивные и салат из капусты. Ужин у них был в «Пузатой Хате» по адресу улица Сечевых Стрельцов, 12, где заказывали разнообразные блюда.

Ночью детям стало плохо. Они жаловались на повышенную температуру тела, тошноту, и диарею. Школьников немедленно госпитализировали, где врачи поставили пятерым диагноз «острая кишечная инфекция».

Всего во Львов на каникулы приехали 13 человек. Они почти сутки провели в поезде, в дороге ели сосиски и отварные яйца, которые хранились без холодильника. Замдиректора Львовского лабораторного центра Олег Когут предполагает, что, скорее всего, эти продукты и стали источником проблем со здоровьем.

«Не было соблюдения температурного режима, могли не помыть руки, поэтому отравиться при таких условиях довольно легко. Впрочем, окончательную причину отравления сможем сказать после выяснения всех условий питания детей», – сказал он.

Когут добавил, что заведения общественного питания, где ели харьковские школьники, пока не проверяли, но если количество больных возрастет или выяснится, что больные дети ели совместные продукты, которые заказывали именно в этих кафе, проверка будет.

Напомним, массовое отравление произошло во Львове.

Как сообщала Politeka, самое ядовитое растение Украины убило ребенка.

Также Politeka писала, что опасная болезнь добралась до детей в Днепре.