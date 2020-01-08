И это еще не предел!

2019 год побил температурный рекорд в Харькове

Об этом изданию «Вечерний Харьков» рассказала заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального гидрометеорологического центра Евгения Ляшенко.

По ее словам, минувший год стал самым теплым за последние 74 года.

Как пояснила синоптик, в 2019 году среднегодовая температура в областном центре составила +10,3 градуса выше нуля при норме +7,5.

«Это действительно максимальная температура за всю историю метеорологических наблюдений, которые ведутся с 1945 года, а то раньше. – Станет ли 21010 год рекордсменом, покажет время», – подчеркнула Ляшенко.

Отметился рекордом и последний месяц прошлого года. Так, 2 декабря максимальная температура была +9,5 градусов.

«Таким образом, был побит рекорд 22 декабря 1960 года, когда наблюдалась температура воздуха +7 градусов», – уточнила женщина.

Самым холодным зимним месяцем выдался январь 1963 года. Тогда среднемесячная температура составила -15 при норме в -7 градусов. Самым теплым зимним месяцем был январь 2007 года, когда среднемесячная температура составляла шесть градусов тепла.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие 10 дней существенного похолодания на территории региона не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от -7 до +2 градусов. Существенных осадков также не предвидится.

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Как утверждает метеоролог Вазира Мартазинова, ухудшение погодных условий объясняется глобальной циркуляции воздуха.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", – озвучила свой прогноз эксперт.

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