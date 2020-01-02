На Харьковщине выявили крупный очаг лептоспироза и туляремии

Опасные инфекции обнаружили, обследовав сооружения и пойму реки Большой Бурлук в окрестностях села Шишковка Шевченковского района.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

«Мы расставили 400 ловушек,куда попались 78 мелких млекопитающих, которых проверили на наличие ряда заболеваний – туляремию, лептоспироз, иерсиниоз, еризипелоид, листериоз и пр.», - рассказали эпидемиологи.

После изучения результатов выяснилось, что тринадцать пойманных грызунов оказались больны лептоспирозом и два – туляремией. Из этих пятнадцати млекопитающих у двух нашли возбудитель энтерококка. Переносчиков других опасных инфекций не обнаружили.

В связи с этим специалисты напомнили о необходимости соблюдения правил поведения с целью профилактики природно-очаговых инфекций.

Так, ни в коем случае нельзя употреблять воду из открытых водоемов. Продукты питания должны храниться в недоступной для мелких млекопитающих таре. Важно избегать контактов с мелкими млекопитающими.

Если же возникло подозрение на заражение природно-очаговыми инфекциями необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение за помощью.

В прошлом году на Харьковщине лептоспирозом переболели трое жителей Харьковщины, которые подхватили инфекцию во время рыбалки.

Согласно информации медиков, лептоспиры попадают в организм человека через поврежденную кожу и слизистые оболочки. Признаки болезни появляются через одну-две недели и похожи на желтуху. У инфицированного повышается температура тела, начинают болеть голова и мышцы ног, белки глаз наливаются кровью, а на коже появляются высыпания.

Лечение проводится в медицинских учреждениях.

Напомним, опасная инфекция добралась до Одесчины.

Как сообщала Politeka, ученые предупредили о новой напасти.

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