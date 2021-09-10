Под Харьковом 15-летний велосипедист погиб под электричкой
Об этом сообщает Нацполиция области.
Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде.
От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.
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Следствие продолжается, все подробности ЧП выясняются.
К слову, недавно в поезде Одесса-Харьков пассажиры не могли уснуть из-за тараканов.
Так, пассажиры поезда № 252 «Одесса – Харьков» поделились в сети кадрами, на котором видно, как мерзкие насекомые бегают не только по вагону, но и по спящим людям.
Пассажиры жаловались, что из-за полчища тараканов, они не смогли уснуть, несмотря на усталость.
"бррр, какая мерзость", "Честно говоря заметила что их резко стало много , только и слышно от людей про тараканов ..к чему бы это", "Они тоже спешат воспользоваться обновленной укрзализницею", "Видимо, народ путешествует со своими, вот они и уползают", - пишут в комментарих украинцы.
Напомним, в Киеве забросали камнями поезд, кадры.
Как писала Politeka, мужчина атаковал пассажирок в поезде. Укрзализныци
Также Politeka рассказывала о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах.