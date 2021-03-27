Депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева направила запрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в отношении возможных коррупционных действий и.о. мэра Харькова Игоря Терехова и его сына Николая Терехова
Об этом Мустафаева сообщила на своей странице в "Фейсбуке", передает RegioNews.
В частности, она заявила, что жители харьковских домов жалуются на то, что в последние годы ремонты в их домах не проводились, хотя деньги на это из городского бюджета выделялись.
"9 из 10 домов жалуются, что последние 10-15 лет никаких ремонтов не проводилось", - заявила она, добавив, что 80% всех соответствующих тендеров выиграло коммунальное "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" и именно эта компания должна была выполнить все необходимые ремонтные работы.
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Мустафаева также отметила, что до недавнего времени руководителем этого коммунального предприятия был Николай Игоревич Терехов - сын нынешнего и.о. городского головы Игоря Терехова.
"Именно этому человеку мы должны задать вопрос: уважаемый Николай Игоревич, куда же делись деньги? ... Давайте задумаемся, действительно ли это человек, который всегда декларирует, что его интересует Харьков и харьковчане, он успешный и на благо всем нам? Ведь складывается такая картинка и впечатление, что все для блага семьи Терехова, но отнюдь не харьковчанам", - отметила Мустафаева.