В Харькове пропал десятилетний мальчик
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Происшествие случилось вечером 5 марта, - после тренировки ребенок исчез.
Патрульные нашли мальчика в парке, куда он направился гулять прямо после тренировки.
С мальчиком и его матерью проведена профилактическая беседа.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Ушла из жизни звезда советского кино, спасти актрису не удалось: "редко жаловалась на здоровье"
"Холостячка" Мишина заткнула за пояс самого Винника, неожиданные кадры: "Ксюша красивее..."
Финалист «Холостячки» Тригубенко заговорил о предательстве Мишиной: «Было страшно, что…»
«НеАнгелов» больше нет, печальное известие всколыхнуло украинский шоу-биз: «Ушла эпоха, слезы на глазах»
Ранее мы писали, в Харькове пропала женщина.
29-летняя Гульнара Катыхина 16 января вышла из дома, расположенного по пер. Забайкальскому, 10, и пропала бесследно, сообщают в поисковой службе «Милена».
Приметы: рост 150-160 см, черные волосы, карие глаза.
Была одета в двухцветный пуховик (одна сторона синяя, другая – красная), красный свитер, черные штаны, черные кроссовки на платформе.
Особые приметы: пирсинг в носу (сережка-капелька).
Любую информацию о местонахождении Гульнары Катыхиной родственники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.