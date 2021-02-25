В Харьковской области горел частный дом
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Происшествие случилось вечером 24 февраля в пер. Годовой 7 в пгт. Казачья Лопань.
К приезду пожарных в доме горели деревянные конструкции перекрытия, кровли и чердачного помещения жилого дома на площади около 140 кв.м.
Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.
Дом изнутри полностью выгорел.
Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.
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