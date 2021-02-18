Харьковскую медицинскую академию последипломного образования (ХМАПО) присоединяют к медицинскому университету
Сотрудникиакадемиюи боятся массового сокращения, сообщил исполняющий обязанности ректора ХМАПО Александр Сердюк, передает "Харьков Today".
По словам и.о. ректора, всех работников поставили перед фактом реорганизации, в МОЗ слушать контраргументы отказались.
"Специфика додипломной и последипломной подготовки врача разная. В медуниверситете есть институт последипломного образования, они в год пропускают всего 1,5 тысячи слушателей, а мы — 20 тысяч. Никакие аргументы не действуют. Не нужно будет такое количество кафедр медуниверситету, часть дублируется, придет сокращение. Сократят человек 200. Это попытка уничтожить академию", — рассказал Александр Сердюк.
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Видео последних минут жизни парня здесь.
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