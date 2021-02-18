Харьковскую медицинскую академию последипломного образования (ХМАПО) присоединяют к медицинскому университету

Сотрудникиакадемиюи боятся массового сокращения, сообщил исполняющий обязанности ректора ХМАПО Александр Сердюк, передает "Харьков Today".

По словам и.о. ректора, всех работников поставили перед фактом реорганизации, в МОЗ слушать контраргументы отказались.

"Специфика додипломной и последипломной подготовки врача разная. В медуниверситете есть институт последипломного образования, они в год пропускают всего 1,5 тысячи слушателей, а мы — 20 тысяч. Никакие аргументы не действуют. Не нужно будет такое количество кафедр медуниверситету, часть дублируется, придет сокращение. Сократят человек 200. Это попытка уничтожить академию", — рассказал Александр Сердюк.

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Перед тем как спрыгнуть, он записывал сторизы в Инстаграм, в которых прощался со всеми, сообщает телеграм-канал "ХС Харьков".

"Жаль пацана, безответная любовь в 20 лет это п**ец конечно, некому было выговориться, хотя бы маме, друзьям было п*х", "Искренне жаль парня ...горе родителям ...", "Ох родители его конечно будут загоняться теперь до конца жизни на счёт его слов по поводу того что ему ничего не дали", - пишут харьковчане в комментариях.

Видео последних минут жизни парня здесь.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

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