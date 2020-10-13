Больше сюрпризов в этом месяце не предвидится

Минувшая неделя отметилась первым октябрьским температурным рекордом

Об этом в комментарии «Вечернему Харькову» рассказала заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко.

По ее словам, первая декада месяца была по-летнему теплой и сухой. 11 дней октября температура воздуха на шесть- девять градусов превышала норму.

На этом сюрпризы не закончились.

«9 октября температура на Харьковщине зафиксирована на 7–9 градусов выше нормы – был побит температурный максимум этого дня. Столбик термометра поднялся до отметки +23 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году – +21,5 градуса», – подчеркнула Ляшенко.

В обозримом будущем, скорее всего, новых тепловых рекордов ждать не стоит, поскольку синоптики прогнозируют похолодание.

«С 17 октября температура заметно пойдет вниз. Идет атмосферный фронт, и за ним заходят холод и дожди», – пояснила синоптик.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань считает, что в октябре по всей Украине сохранится теплая погода: воздух прогреется до +13 +14 и лишь в последние дни октября опустится до +7 +8.

Несмотря на то, что в ближайшие несколько суток в Харькове ожидается теплая погода в пределах 20 - 22 градусов, в мэрии уже подписано распоряжение о начале отопительного сезона с 15 октября. Тепло пойдет в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.

Гендиректор «Харьковских теплосетей» Сергей Андреев подчеркнул, что если температура на улице будет выше, интенсивность отопления будут регулировать, чтобы не перетапливать.

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