Харьковской больнице №25 не хватает минимум десяти медсестер и столько же санитаров

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на местный ресурс KHARKIV Today.

По словам начмеда ковидного отделения Владимира Ивановича, медперсонал отделению, в котором лечат коронавирусных больных, требуется как можно скорее.

"Мы сейчас поэтому и дали объявление, потому что задыхаемся от отсутствия персонала", – объяснил специалист.

Соискателям на вакантные должности обещают по три ставки. Так, медсестры получат по 15 тысяч гривен в месяц, а санитары – по 12 тысяч. График работы – сутки – трое. В больнице заверяют, что обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Если человек работает в реанимации, то дают комбинезон. Так — одноразовые халаты", – заверил Владимир Иванович.

Санитаром в больнице может стать человек без опыта работы, у медсестер – хотя бы минимальный.

"Пускай приходят, я все покажу, ничего страшного нет. Страшно первые два часа. Потом это всё забывается. Если нет опыта работы, все равно приходите, научат за две минуты. Человек умеет внутримышечные уколы делать - ну и хватит", – добавил начмед харьковской больницы.

Politeka писала, что харьковская городская больница №25 не готова к наплыву новых пациентов с китайским вирусом. В связи со сложившейся ситуацией, медики стали увольняться, а пациенты массово жалуются на то, что к ним никто из врачей не подходит, ссылаясь на то, что им некогда.

"Наша работа превратилась в ад. Защитных костюмов нет, респираторов нет, только одноразовые маски. Медсестры пишут заявления, потому что не хотят заразиться и подвергнуть опасности близких. Бросились за одноразовыми халатами, их – несколько штук. Сказали, носите целый день", – жалуется один из медработников этой больницы.

Другая сотрудница утверждает, что приобретала необходимую защиту самостоятельно.

"Я могу купить себе одноразовые халаты, перчатки, респиратор. А что делать другим? Врачи разбежались. Они не пишут заявления, но и подходить к зараженным не хотят. Скорые под больницей выстроились десятками, а у нас нет ничего! Нет лекарств, с кислородом проблема... Хоть пиши заявление и уходи", – рассказывает она.

Позже появилась информация, что в Харькове медперсонал местной 25-й больницы, в которую начали принимать пациентов с китайским вирусом, возвращаются к работе. По словам замдиректора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадия Бондарчука, медработникам уже с текущего месяца добавят к зарплатам 300% надбавку.

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