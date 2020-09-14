Водители троллейбусов в Харькове отказываются перевозить большое количество пассажиров

Об этом рассказали в издании "Kharkiv Today”.

Известно, что 11 сентября в Харькове, около 15:00 на остановке "Проспект Гагарина" образовалась пробка.

Водители троллейбусного депо №2 отказались перевозить пассажиров, на которых не хватило мест в салоне.

Кондукторы были явно не довольны происходящим, но все же просили пассажиров покинуть салон.

Приблизительно в 16:00 количество троллейбусов стало уменьшаться, а пассажиров в салоне — увеличиваться.

Директор депо Дмитрий Липовой заявил, что в этой ситуации виноваты полицейские, которые выписывают протоколы и если это не прекратиться, то практика перевозки пассажиров в таком режиме станет нормой.

Он добавил, что готов идти в суд, чтобы опротестовать протоколы, которые полиция составила на водителей. По словам Липового все представители власти города знают о происходящем.

Ранее мы писали, что пассажиры в харьковских маршрутках не соблюдают карантин.

Телеграм-канал "Веха" опубликовал фотодоказательство.

"9:00, маршрутка 219. Соблюдение карантинных мер - везут только сидячих!...вот только не все в масках, но это не столь важно, видимо", - говортся в сообщении.

В другой маршрутке ситуация хуже - пассажиры стоят, и не у всех маски надеты по правилам - нос не прикрыт.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.

Также Politeka писала, что пассажирам пришлось толкать автобус на фоне "успешного Харькова Кернеса": эпичное видео.