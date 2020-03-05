Мужчина в состоянии наркотического опьянения пробрался в один из детских садов Харькова и устроил там переполох

Об инциденте рассказали в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.

По словам автора сообщения, который пожелал остаться анонимным, об этом происшествии родители воспитанников садика не нашли нигде информации, поэтому решили предать его огласке через соцсети. Имен же не называют, чтобы не навлечь на детей негатив со стороны руководства дошкольного учреждения.

Вопиющая ситуация имела место в детсаду по улице Краснодарской, 175а 2 марта. На территорию заведения проник мужчина в состоянии наркотического опьянения и забаррикадировался в раздевалке садика на втором этаже. Затем он уселся на подоконник и грозился прыгнуть вниз.

Что же касается воспитанников, то в это время они находились за стенкой в игровой комнате.

«Воспитатели закрыли детей группе, и администрация вызвала полицию и скорую помощь. Мужчину увезли на гражданской машине ВАЗ 2109», – пишет автор.

На следующий день в садике ввели новые правила о графике приема и выдачи детей.

«Родители обеспокоены тем, что информация об этом инциденте умалчивается, т.к. в свободном доступе, новостях, пабликах и прочих источниках новостей ее нету. Также в открытой полицейской базе вызов не зафиксирован», – говорится в сообщении.

Родители надеются, что после этого инцидента администрация садика отреагирует на их просьбы огородить высоким и добротным забором территорию дошкольного учреждения.

В комментариях пользователи не уверены, что подобная просьба родителей будет удовлетворена.

«огородить высоким и добротным забором территорию сада, пример реализации подобного за гос.счёт вы видели? Добро пожаловать в реальность...», «У родителей есть, скинутся на нужды садика и по допустимым стандартам могут поставить», «Вы реально думаете, что у детского сада есть деньги на большой забор?!», – пишут они под публикацией.

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