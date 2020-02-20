Самолет с украинцами, эвакуированными из Уханя, приземлился в харьковском аэропорту

Судно, на борту которого находятся 72 пассажира и 19 членов экипажа, вывезенных из эпицентра распространения коронавируса, все утро кружило над Харьковом, но не смогло приземлиться из-за плотного тумана и вынуждено был лететь в Киев на дозаправку, передает Politeka.

Теперь же борт приземлился в Харькове. Сейчас всем прибывшим измеряют температуру.

Все, ребята приземлились. Добро пожаловать домой 🙏🏼 Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 20. Februar 2020

Евакуація з Уханя: Боїнг приземлився у Харкові Літак з евакуйованими з Уханя громадянами сів у Харківському аеропорту, повідомляє кореспондент Суспільного. Gepostet von UA: Харків am Donnerstag, 20. Februar 2020

Всех украинцев, прилетевших из Китая, отвезут в медицинский центр Нацгвардии в райцентр Новые Санжары в Полтавской области. Об этом в соцсети сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Центр будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране», – написал он.

Тем временем в аэропорту Харькова еще с утра дежурят машины скорой помощи и спасателей. А вот в Новых Санжарах, куда повезут эвакуированных, страсти накаляются. Люди перекрыли дорогу, туда подтянулись военные, и количество протестующих растет. Местные жители требуют не допустить приезда украинцев, прилетевших из Китая.

Ещё одно видео из Новых Санжар Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 20. Februar 2020

В свою очередь очевидцы говорят о том, что эвакуированные из Уханя сограждане находятся в подавленном состоянии, видя, как на них реагируют на родине.

Ранее мы писали о том, что харьковская студентка Моника Рустамова рассказала, почему не захотела возвращаться домой из зараженного Уханя, где изучает китайский язык. По ее словам, там она чувствует себя больше в безопасности, а также раскрыла правду о том, как на самом деле приходится украинцам, которые оказались «не особо интересны» своему государству.

Напомним, массовые беспокойства из-за коронавируса начались в Одессе.

Как сообщала Politeka, в аэропорту задержали несколько рейсов из-за неожиданного гостя.

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались из-за самолета с украинцами из Китая.