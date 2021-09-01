У Харківській області знайшли авіабомби Другої світової

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

30 серпня сапери розмінували і знищили сім боєприпасів часів Другої світової війни.

Саперні роботи проводилися в населених пунктах Чугуївського та Харківського районів.

Серед знешкоджених боєприпасів-3 фугасні авіабомби ФАБ-50, 1 артилерійський снаряд калібром 100 мм та 3 гранати Ф-1.

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До слова, нещодавно під Харковом жителі під час копки металу виявили авіабомби і снаряди.

Про це розповіли в прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.

Всього піротехніки знищили 4 боєприпаси, з яких: 2 авіаційні бомби калібру 50 і 250, 2 артснаряди калібру 105 і 76 мм.

250-кілограмову німецьку бомбу SC-250 знайшли біля села П'ятницьке біля Печенізького водосховища.

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