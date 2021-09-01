До слова, нещодавно під Харковом жителі під час копки металу виявили авіабомби і снаряди.

Про це розповіли в прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.

Всього піротехніки знищили 4 боєприпаси, з яких: 2 авіаційні бомби калібру 50 і 250, 2 артснаряди калібру 105 і 76 мм.

250-кілограмову німецьку бомбу SC-250 знайшли біля села П'ятницьке біля Печенізького водосховища.

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