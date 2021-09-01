У Харківській області знайшли авіабомби Другої світової
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
30 серпня сапери розмінували і знищили сім боєприпасів часів Другої світової війни.
Саперні роботи проводилися в населених пунктах Чугуївського та Харківського районів.
Серед знешкоджених боєприпасів-3 фугасні авіабомби ФАБ-50, 1 артилерійський снаряд калібром 100 мм та 3 гранати Ф-1.
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До слова, нещодавно під Харковом жителі під час копки металу виявили авіабомби і снаряди.
Про це розповіли в прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.
Всього піротехніки знищили 4 боєприпаси, з яких: 2 авіаційні бомби калібру 50 і 250, 2 артснаряди калібру 105 і 76 мм.
250-кілограмову німецьку бомбу SC-250 знайшли біля села П'ятницьке біля Печенізького водосховища.
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