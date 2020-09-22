На Харківщині зафіксовано другий випадок смерті від COVID-19 пацієнта віком менше 30 років
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Kharkiv Today.
Так, у Харківській обласній клінічній лікарні померла 26-річна хвора на коронавірус.
Як розповіла директорка обласного лабораторного центру та головний санлікар Харківської області Любов Махота, молода жінка померла ще 10 вересня.
"Померла 10 вересня, у дівчини була важка форма цукрового діабету. Вона - мешканка Донецької області, окупованих територій. Проживала в Харкові", - розповіла Махота.
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Діагноз COVID-19 дівчині підтвердили ще за життя, але коли саме у жінки зібрали біоматеріал для проведення тесту, і як довго робився аналіз - невідомо.
Слід зазначити, що це вже другий житель Харківської області віком менше 30 років, який не зміг побороти коронавірус. У травні помер 28-річний харків'янин, у якого також було супутнє захворювання, а саме - важка форма онкології.
В коментарях до новини користувачі соцмережі обурились якістю медицини у Харкові.
"Мало того, що людям голову морочать, ще за тести скажені гроші беруть, а без тесту лікарняного не віддадуть. Все для людей? Три шкури здерти - це мета нашого уряду. Так тримати!", "Бізнес та нічого особистого", "Чому в Росії сім'ю мого родича вилікували безкоштовно? А в нашій лікарні швидкої та невідкладної година апарату ШВЛ коштує 1500 грн", "Дивує обурення. А хтось зобов'язаний нас лікувати? Може ще годувати, купати й одягати?))", "Взагалі-то ми податки платимо. І йти вони повинні не тільки на утримання Бубочки і його кодла", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Одеська інфекціонка перевантажена зараженими, лікарі забили тривогу.
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