З 1 лютого харків'яни можуть залишитися у холодних квартирах без опалення

Прчина – заборгованість виробників тепла перед НАК «Нафтогаз».

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу компанії.

У відомстві попередили, що якщо до 25 січня підприємства не виконають фінансові зобов'язання, буде розглянута можливість відключення газу.

Всього в списку «Нафтогазу» 37 боржників з 14 регіонів України, серед яких є і п'ять харківських підприємств.

Найбільший боржник – КП «Обласний інформаційно-технічний центр» з 137,7 млн боргу. Їм потрібно оплатити 9,6 млн.

На другому місці – Чугуївське ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», на якій «висить» 12,8 млн боргу, з яких необхідно виплатити 9, 3 млн грн.

У трійці регіональних «лідерів» – Кочетокське виробниче комунальне підприємство водопровідно-комунального господарства, яке заборгувало за постачання газу 566,3 тис. грн. Щоб уникнути відключення, їм потрібно заплатити хоча б 486,3 тисяч.

Також в список потрапили ОСББ «Наш будинок 20-А», у якого борг становить 61 тисячу, з яких потрібно сплатити 18,6 тис. грн, й ОСББ «Наш дім-2010» (заборгованість - 42,4 тис. грн, необхідно сплатити 12,5 тис. грн).

Всього ж українські підприємства заборгували «Нафтогазу 454,4 млн. грн з урахуванням вартості газу, спожитого в грудні 2019 року.

Раніше ми писали про те у Харкові затверджено нові тарифи на холодну воду. Тепер кубометр обійдеться жителям міста у 18,01 грн.

На водовідведення «Харківводоканал» просив у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 5,46 гривень, остаточно підтвердили 5,32 гривні. Водопостачання – «Харківводоканал» просив 13,12, погоджено 12,69.

Нагадаємо, українців змусять по-новому платити за газ.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

Також Politeka писала, що ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.