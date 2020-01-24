Некоторые предприятия задолжали более 100 миллионов

С 1 февраля харьковчане могут остаться в холодных квартирах без отопления

Прчина – задолженность производителей тепла перед НАК «Нафтогаз».

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу компании.

В ведомстве предупредили, что если до 25 января предприятия не выполнят финансовые обязательства, будет рассмотрена возможность отключения газа.

Всего в списке «Нафтогаза» 37 должников из 14 регионов Украины, среди которых есть и пять харьковских предприятий.

Самый крупный должник – КП «Областной информационно-технический центр» со 137,7 млн долга. Им нужно оплатить 9,6 млн.

На втором месте – Чугуевское ООО «ДВ Нефтегазодобывающая компания», на которой «висит» 12,8 млн долга, из которых необходимо выплатить 9, 3 млн грн.

В тройке региональных «лидеров» – Кочетокское производственное коммунальное предприятие водопроводно-коммунального хозяйства, которое задолжало за поставку газа 566,3 тыс. грн. Чтобы избежать отключения, им нужно заплатить хотя бы 486,3 тысяч.

Также в список попали ОСМД «Наш дом 20-А», у которого долг составляет 61 тысячу, из которых нужно оплатить 18,6 тыс. грн, и ОСМД «Наш дом-2010» (задолженность - 42,4 тыс. грн, необходимо уплатить 12,5 тыс. грн).

Всего же украинские предприятия задолжали «Нафтогазу 454,4 млн. грн с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года.

Ранее мы писали о том в Харькове утверждены новые тарифы на холодную воду. Теперь кубометр обойдется жителям города в 18,01 грн.

На водоотведение «Харьковводоканал» просил у Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 5,46 гривен, окончательно подтвердили 5,32 гривны. Водоснабжение – «Харьковводоканал» просил 13,12, согласовано 12,69.

Напомним, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.