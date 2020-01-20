Коли з'ясувалася вся правда про терориста, записи зникли

Брат убитого «товаришем по службі» бойовика «ДНР» спробував було попросити у харків'ян грошей на похорон родича

У Харкові розгорівся скандал через прохання про допомогу в соцмережах. Про нього розповів офицев ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц» у своєму блозі, передає Politeka.

«Знайомтесь! Ріелтор Ростислав Куксов з Харкова. Щиро співчуває загибелі свого брата і збирає гроші! Але не договорює, що його брат tе[email protected]гиѕт і вбивав українських вояків у Дебальцевому», – написав український захисник.

На той світ Трухіна відправили свої ж.

«Був застрелений 13 січня братушанями на позиціях. Російське окупаційне командування намагається звинуватити підрозділ ОС в обстрілі. Але калібр 9 мм на таку відстань не стріляє», – написав Штефан.

Публікацію він доповнив скрінами зі сторінки Куксова. Відзначимо, що той після скандалу підчистив всю інформацію про себе і видалив прохання про допомогу.

У коментарях пишуть, що допомоги для сім'ї вбитого бойовика Куксов просив і в групі «Керівники АН Харкова» в вайбері. Одак колег це сильно обурило, і він змушений був видалити. Дані про нього відправили в СБУ.

«Нормальний хід...нехай за поребрик напише, росіяни ж своїх не кидають», «Пів Харкова таких куксовых. Чекають не дочекаються реваншу», «Боже, скільки людей у владі було і є, а їх родичі донецькі і вони риги ... далі роблять свої справи», – відзначають користувачі.

Раніше інформація про смерть Трухіна з'являлася в Твіттері.

Нагадаємо, бійці ЗСУ ефектно ліквідували ватажка "Л/ДНР", «помстилися за все».

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти розстріляли бійців ЗСУ з артилерії.

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ЗСУ з кулеметів.