Тварин з екопарку Фельдмана в Харкові, яких збиралися приспати, вдалося врятувати.

Як пише Politeka.net, через постійні обстріли Харкова місцевий Екопарк був знищений. Засновник екопарку Олександр Фельдман повідомив, що необхідно терміново евакуювати тварин, інакше великих хижаків присплять через небезпеку для людей.

Після цього організація UAnimals звернулася до власника парку не робити поспішних рішень.

"UAnimals закликає Олександра Фельдмана не робити поспішні рішення і не присипляти тварин. Ми готові до порятунку!",- написали в організації.

Через деякий час підключився заступник голови мера Дніпра Михайло Лисенко, який зазначив, що ситуація під контролем.

"Питання з евакуацією тварин з екопарку в Харкові вирішено . Припиніть мені писати в личку.

Все під контролем", - написав чиновник у своєму Фейсбук.

Після цього і сам мер Дніпра Борис Філатов заявив, що тварини будуть врятовані.

"Сьогодні ми, Дніпровська мерія, вивозимо тварин з" Фельдман-Екопарк " під Харковом.

Під обстрілами ми рятуємо тварин.

Вивозимо їх у Дніпро, Київ і Житомир", - написав Борис Альбертович у своєму Фейсбуці.

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