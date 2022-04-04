Бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України показали розбиту російську техніку в одному зі звільнених сіл на півдні Харківщини. Відповідні кадри опублікували на сторінці бригади в Фейсбуці.

«Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Адже це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ станом на 4 квітня, втрати російських окупантів склали: особового складу — 18300 осіб, танків — 647 од, бойових броньованих машин — 1844 од, артилерійських систем — 330 од, РСЗВ — 107 од, засоби ППО — 54 од, літаків — 147 од, гелікоптерів — 134 од.

Також окупанти втратили автомобільної техніки — 1273 од, кораблі /катери — 7 од, цистерн з ПММ — 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92, спеціальна техніка — 25, пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

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