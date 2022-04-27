У Харкові за день під обстрілами російських окупантів загинули три людини.

Про це передавати голова Харківської ОВА Олег Синегубов. Він підкреслив, що окупанти не припиняють обстрілів Харкова та області. В результаті страждають мирні жителі.

"Сьогодні в результаті обстрілів Харкова 3 людини загинули, 7 отримали поранення. У Золочеві 3 людини отримали поранення, ще 1 поранений в Чугуєві, 1 людина постраждала в Дергачах", - повідомив Синьогубов.

Він також розповів, що російські військові не залишають спроб провести наступ в районі міста Ізюм. Однак, українські захисники успішно тримають оборону і завдають окупантам втрати.

Так, 26 квітня в районі Балаклії був знищений ще один російський вертоліт КА-52 «Алігатор».

Зазначимо, що росіяни завдали чергового удару по Харкову 26 квітня близько 12 години. У прес-службі Харківської обласної прокуратури повідомили, що в результаті обстрілу були пошкоджені житлові будинки і автомобілі в Московському районі міста. Повідомлялося, що загинули дві жінки і чоловік.

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