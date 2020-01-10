Харківські правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій, з допомогою якого завербований росіянами диверсант намагався вбити українського розвідника

Вибухівку, яка представляла собою радіокерований саморобний пристрій потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті, підірвали прямо біля будинку, де затримали злочинця, передає Politeka з посиланням на ГУ Нацполиції в Харківській області.

Оскільки пристрій визнали небезпечним для транспортування, знешкодити його було вирішено прямо на місці. Для цього його помістили в спеціальну ємність посеред двору, після чого фахівці привели механізм в дію.

Зазначимо, що перед цим правоохоронці евакуювали людей, а також попросили всіх водіїв забрати автомобілі з двору подалі.

В результаті вибуху ніхто не постраждав. Відео підриву опублікували на сайті обласної поліції.

Нагадаємо, на Московському проспекті, 254 чоловік намагався встановити саморобний вибуховий пристрій, щоб ліквідувати колишнього командира розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ.

Співробітники Служби безпеки України встановили, що росіяни завербували харків'янина, який раніше служив в Нацгвардії. Звідти його звільнили через компрометуючі обставини.

Під час короткочасної поїздки в Росію чоловік отримав завдання від кураторів, всі подальші дії узгоджувалися по месенджеру. За вбивство українського розвідника йому було обіцяно винагороду.

Таким чином спецслужби РФ планували помститися командиру за успішні операції проти бойовиків на Донбасі, зокрема за нейтралізацію групи офіцерів ЗС РФ, один з яких носив звання «Герой Росії».

Нагадаємо, харківський слідчий злив росіянам секретну інформацію.

Як повідомляла Politeka, СБУ ліквідувала підрозділ спецслужб РФ.

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