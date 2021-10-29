В Харькове маршрутчик, перевозивший "лишних" пассажиров заплатит немаленький штраф.
В Харькове суд оштрафовал водителя, перевозившего пассажиров в количестве превышающем допустимое, говорится в постановлении Киевского районного суда.
В салоне маршрутки находились 38 пассажиров, что превышает количество мест для сидения.
Водитель нарушил требования постановления Кабинета министров.
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Полякова с дочерью отправились в эпицентр стихийного бедствия, появились фото: "Боже..."
"Моя куртка стоит больше, чем твоя семья": поведение Коли Харьковского показали на видео
Полицейский устроил трагическое ДТП, кадры аварии: "Выехал на встречку"
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП.
Ранее сообщалось, что вХарьковской области школы уходят на дистанционку с 1 ноября - детали решения местных властей.
По данным Чугуевского горсовета, решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Местные власти пошли на такие меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.
С 1 ноября на дистанционное обучение уйдут ученики всех классов — с 1 по 11-й. Чугуевские школьники будут учиться онлайн до новых распоряжений.
Напомним, о новой мутации коронавируса: известный ученый раскрыл украинцам, в чем опасность.
Как сообщала Politeka, беда настигла украинцев с поддельными сертификатами: все в тяжелом состоянии.
Также Politeka писала, новые правила карантина вступили в силу, автобусы отменяют рейсы: боятся штрафов.