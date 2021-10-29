В Харькове маршрутчик, перевозивший "лишних" пассажиров заплатит немаленький штраф.

В Харькове суд оштрафовал водителя, перевозившего пассажиров в количестве превышающем допустимое, говорится в постановлении Киевского районного суда.

В салоне маршрутки находились 38 пассажиров, что превышает количество мест для сидения.

Водитель нарушил требования постановления Кабинета министров.

Суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП.

Ранее сообщалось, что вХарьковской области школы уходят на дистанционку с 1 ноября - детали решения местных властей.

По данным Чугуевского горсовета, решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Местные власти пошли на такие меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.

С 1 ноября на дистанционное обучение уйдут ученики всех классов — с 1 по 11-й. Чугуевские школьники будут учиться онлайн до новых распоряжений.

Напомним, о новой мутации коронавируса: известный ученый раскрыл украинцам, в чем опасность.

Как сообщала Politeka, беда настигла украинцев с поддельными сертификатами: все в тяжелом состоянии.

Также Politeka писала, новые правила карантина вступили в силу, автобусы отменяют рейсы: боятся штрафов.