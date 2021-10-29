В Харькове маршрутчик, перевозивший "лишних" пассажиров заплатит немаленький штраф.

В Харькове суд оштрафовал водителя, перевозившего пассажиров в количестве превышающем допустимое, говорится в постановлении Киевского районного суда.

В салоне маршрутки находились 38 пассажиров, что превышает количество мест для сидения.

транспорт, маршрутка

Водитель нарушил требования постановления Кабинета министров.

Популярные статьи сейчас

Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"

Полякова с дочерью отправились в эпицентр стихийного бедствия, появились фото: "Боже..."

"Моя куртка стоит больше, чем твоя семья": поведение Коли Харьковского показали на видео

Полицейский устроил трагическое ДТП, кадры аварии: "Выехал на встречку"

Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Показать еще

Суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП.

Ранее сообщалось, что вХарьковской области школы уходят на дистанционку с 1 ноября - детали решения местных властей.

По данным Чугуевского горсовета, решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Местные власти пошли на такие меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.

школа, карантин, дистанционка

С 1 ноября на дистанционное обучение уйдут ученики всех классов — с 1 по 11-й. Чугуевские школьники будут учиться онлайн до новых распоряжений.

Напомним, о новой мутации коронавируса: известный ученый раскрыл украинцам, в чем опасность.

Как сообщала Politeka, беда настигла украинцев с поддельными сертификатами: все в тяжелом состоянии.

Также Politeka писала, новые правила карантина вступили в силу, автобусы отменяют рейсы: боятся штрафов.