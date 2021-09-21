В Украине, в частности в Харькове, могут ввести принудительную вакцинацию

Об этом сообщил министр здравоохранения Ляшко.

"Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", - говорит Ляшко.

Кроме того он сообщил, что на днях комиссия по ТЭБ и ЧС должна ввести по всей Украине «желтый» уровень карантина.

К слову, согласно данным опубликованным в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, на утро 21 сентября в Украине с начала пандемии ковида зафиксировано 2 млн 355 тыс. 805 случаев заболевания.

За весь период эпидемии 55 тыс. 56 человек умерли, 2 млн 233 тыс. 573 - вылечились.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 тыс. 159 новых случаев заболевания коронавирусом, болезнь побороли 2 тыс. 156 человек.

Больше смертей зафиксировали во Львовской и в Одесской областях — 17 и 18 соответственно.

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