На Харьковскую область надвигаются дожди с градом

Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.

Так, сегодня 27 августа, на Харьковщине будет облачно, днем в области ожидаются дожди, грозы и местами град.

В Харькове днем прогнозируют дождь и грозу.

Ветер местами по области и Харькову будет достигить 15-20 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до 27 градусов тепла, по области от 24 до 29 градусов тепла.

К слову, недавно на Харьков обрушилась ледяная буря.

Об этом пишет Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Так, в субботу, 7 августа, Харьков "атаковал" сильный дождь с крупным градом.

"Обильный град наделал беды сегодня в районе Северной Салтовки (Харьков) и Большой Даниловки. Повреждены растения", – говорится в сообщении.



Мощные грозы с градом возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.