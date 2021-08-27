На Харьковскую область надвигаются дожди с градом
Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.
Так, сегодня 27 августа, на Харьковщине будет облачно, днем в области ожидаются дожди, грозы и местами град.
В Харькове днем прогнозируют дождь и грозу.
Ветер местами по области и Харькову будет достигить 15-20 м/с.
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Температура воздуха днем прогреется до 27 градусов тепла, по области от 24 до 29 градусов тепла.
К слову, недавно на Харьков обрушилась ледяная буря.
Об этом пишет Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Так, в субботу, 7 августа, Харьков "атаковал" сильный дождь с крупным градом.
"Обильный град наделал беды сегодня в районе Северной Салтовки (Харьков) и Большой Даниловки. Повреждены растения", – говорится в сообщении.
Мощные грозы с градом возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.
Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.