В Харьковской области полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии

Так, на дороге в Дергачевском районе Харьковской области в субботу, 29 мая, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

Предварительно установлено, что 29-летний мужчина превысил скорость и влетел в металлическую опору рекламного щита. После столкновения легковое авто украинца загорелось. Водитель погиб на месте ДТП, буквально згорев заживо.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 16:00 на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский".

Следователи предварительно установили, что 29-летний водитель Volkswagen CC двигался с превышением скорости. В результате он выехал за пределы проезжей части на правую обочину, где и врезался в опору. Водитель не успел выбраться из горящего авто. В результате аварии от авто осталась лишь обгоревшая металлическая конструкция.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

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