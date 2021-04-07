В Харькове штрафуют водителей маршруток из-за лишних пассажиров
Об этом сообщили на портале "Kharkiv Today".
Только на выходных в Харькове оштрафовали не менее десяти водителей общественного транспорта из-за лишних пассажиров.
"Людей вообще мало стало ездить, пассажиропоток очень сильно упал. Основная проблема сейчас — возить только на сидячих местах, потому что полиция штрафует. У меня за выходные шесть протоколов по 17 тысяч гривен. Водители уже не хотят выезжать, не знаю, как с этим бороться и что делать", — говорится в сообщении.
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