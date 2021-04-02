В Харькове похитили мужчину

Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

Следователи установили, что четверо молодых людей 20 февраля 2021 года незаконно проникли во двор частного дома. Мужчины затолкали его в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и требовали средства.

Бандиты нанесли потерпевшему телесные повреждения, а потом нападавшие высадили мужчину возле соседнего дома.

Сотрудники правоохранительных структур провели обыски по месту жительства подозреваемых.

Они изъяли оружие, патроны, слезоточивые баллончики, наручники, флеш-носители и другие доказательства противоправной деятельности.

Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.